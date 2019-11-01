美艷醫師脫白袍秀超猛身材！網友狂封「真人版春麗」

2019-11-01 15:36:41

〔即時新聞／綜合報導〕醫護人員通常給予人一種穩重專業的形象，尤其一襲白袍更給人莊嚴感。不過在中國有名女醫師卻大不相同，30歲的女中醫師袁合榮熱愛健身，雖有天使的臉孔，但脫下白袍後卻是「魔鬼級」的身材，有強壯二頭肌、六塊肌的她比男人更壯碩，更讓她有著「真人版春麗」的封號。

綜合媒體報導，袁合榮目前在中國山東一間中醫診所服務，她從小熱愛運動，尤其是中國功夫和武術。2年前為了讓體態更加強壯，於是展開重訓健身，下班後她都會到健身房報到，一開始著重瑜珈，但發現無助增肌，於是聘請私人教練幫助她健身。

漸漸地，袁合榮練出健壯的二頭肌、六塊肌、甚至大腿肌，全身的肌肉比男人還結實，9月時更在健美比賽中榮獲第2名。袁合榮表示，訓練是一條孤獨、艱難和痛苦的過程，但看著身上的肌肉越來越扎實，一切都是值得的。

袁合榮雖然練出一身健壯肌肉，不過因為長相甜美，巨大反差也讓她在網路上爆紅，人氣急速攀升，她更常在Instagram上分享健身相片，目前粉絲也已破11萬人，讓網友直呼袁合榮簡直是「真人版春麗」、「金剛芭比」。

雖然袁合榮有著天使的臉孔和「魔鬼」的身材，也比起一般男性壯碩許多，但是因為精實的訓練，讓她也擁有比起一般女性更加結實的肌肉，也讓袁合榮常常受邀拍攝唯美的沙龍照，更是將她火辣的身材表現得更加艷麗。

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