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殘忍！幼稚園6歲男童午睡遭砍死 兇手竟辯「撒旦叫我做的」
2019-11-01 16:40:31
〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯納里揚馬爾（Naryan-Mar）近期發生一起駭人兇殺案！36歲男子丹尼斯‧波茲德夫（Denis Pozdeev）闖入當地一家幼稚園，大聲尖叫「撒旦命令我做的！」，同時持刀朝向6歲男孩基里爾（Kirill Savenkov）的頸部猛砍，男孩當場死亡。
綜合外媒報導，丹尼斯闖入幼稚園時，幼稚園的保全人員並未阻止他，當時正值幼稚園的午睡時間，他進入幼稚園小朋友午睡教室，並突然尖叫「撒旦命令我做的！」同時持刀猛砍睡在教室角落的基里爾，基里爾當場傷重不治。
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丹尼斯事後遭警方逮捕，他向警方供稱「是腦中的聲音叫他去做的」，據稱，撒旦向他承諾，可以給他「長生不老」的生命，但必須割取這個孩童的喉嚨作為交換條件。不過，警方搜查他的住所得到發現，有幾張紙條寫著該幼稚園的訊息，目前俄羅斯調查委員會向丹尼斯提出謀殺未成年人等3項刑事罪名。
另外，有消息指出，兇手至少在2016年開始，就有吸毒的紀錄。幾年前，他也曾在社交軟體上張貼納粹標誌，而被指控提倡極端主義，當時他承認犯罪並被判罰。