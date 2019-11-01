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大麻塞鼻孔太深挖不出來！男囚藏毒糗卡18年

澳洲有男子在18年前入監服刑時，將大麻塞到鼻腔裡走私進監獄。（示意圖，美聯社）

澳洲有男子在18年前入監服刑時，將大麻塞到鼻腔裡走私進監獄。（示意圖，美聯社）

2019-11-01 11:51:53

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲有男子入獄服刑，並從來探監的女友手中得到1包大麻，男子為了躲避獄警查緝，竟將大麻塞到鼻孔哩，沒想到不小心塞得太深，怎麼挖也挖不出來。近日因該名男子深受逼鼻塞、鼻竇炎煩惱，接受電腦斷層掃描才驚見，當初被遺忘的「包裹」早已變成結石。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，該名48歲的澳洲男子近日為治療頭痛，赴醫院接受電腦斷層掃描，卻意外發現右側鼻腔有塊長19毫米、寬11毫米的「鈣化病變」。男子向醫生說，長期受鼻塞困擾，鼻道感染更常復發，醫生追問後男子更坦承，18年前曾把「東西」塞到鼻孔。

報導指出，男子18年前在獄中服刑，當時女友將大麻包起來，趁探監機會偷偷「走私」入監。沒想到男子因害怕獄警發現，竟將整包大麻塞到鼻孔中，更因為藏得太深、挖不出來，讓男子以為不小心把大麻吸進去，結果一放就是18年，當時的「包裹」如今成一塊鼻結石。

雪梨威斯特米德醫院（Westmead Hospital）的醫療團隊指出，男子原先想治療頭痛，但經過電腦斷層掃瞄後發現異物，才轉至耳鼻喉科。最後男子接受手術，將整顆結石取出，發現裡面確實有「包裹著腐爛植物的橡膠膜」。男子在接受手術後，鼻腔不適的症狀也完全消失。

醫療團隊將這起病例研究發表在《英國醫學期刊》（The BMJ），他們認為，監獄毒品走私時，塞進鼻腔裡的情況「相對罕見」。

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