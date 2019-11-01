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現代養殖業最大挑戰！非洲豬瘟疫情蔓延 全球4分之1活豬遭宰殺

非洲豬瘟在全球迅速蔓延，世界動物衛生組織表示，有四分之一的活豬將被宰殺銷毀，除了造成食品供應緊張、豬肉食品價格攀升，對此，其總裁甚稱「是我們這代人在動物養殖業遇到的最大挑戰」。（法新社）

非洲豬瘟在全球迅速蔓延，世界動物衛生組織表示，有四分之一的活豬將被宰殺銷毀，除了造成食品供應緊張、豬肉食品價格攀升，對此，其總裁甚稱「是我們這代人在動物養殖業遇到的最大挑戰」。（法新社）

2019-11-01 10:28:16

〔即時新聞／綜合報導〕非洲豬瘟在全球迅速蔓延，世界動物衛生組織表示，有四分之一的活豬將被宰殺銷毀，除了造成食品供應緊張、豬肉食品價格攀升，對此，其總裁西普（Mark Schipp）甚稱「是我們這代人在動物養殖業遇到的最大挑戰」。

綜合媒體報導，世界動物衛生組織（World Organization for Animal Health，OIE）10月31日表示，四分之一的活豬將被宰殺銷毀；其總裁西普表示，世界存欄豬數量急劇降低，有可能造成食品供應緊張以及豬肉食品價格攀升的局面，就連其它與豬有關的產品，像是人類使用的藥物血液稀釋型肝素等也將出現短缺。

中國生產和消費佔全球豬肉總量的三分之二，自中國去年發現非洲豬瘟後，已銷毀了120萬頭豬，其豬肉價格與同一年前相比，翻了將近一倍。非洲豬瘟病毒以驚人速度傳播，短時間內多國等地都接連爆發疫情，他認為，這可反映全球人類及豬肉貿易流動的頻繁性，同時也暴露關稅、貿易壁壘帶來的後果，因為進口商不得已去尋找風險性更高的豬肉源。

此外，西普認為，食品質量檢查也漏洞百出，其中制作香腸、肉腸等的腸衣，檢查起來更是難度極高，由於被分成多個國家加工製成，追蹤溯源非常不易。西普在澳洲的一次記者會上說，他不認為豬會絕種，「但這是我們這代人在動物養殖業遇到的最大挑戰」。

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