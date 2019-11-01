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南韓直升機在獨島墜毀 機上7人下落不明

南韓一架載有7人的消防直升機10月31日在獨島（日本稱竹島）附近墜毀，7人下落不明，南韓當局正在展開搜救行動。（路透資料照）

南韓一架載有7人的消防直升機10月31日在獨島（日本稱竹島）附近墜毀，7人下落不明，南韓當局正在展開搜救行動。（路透資料照）

2019-11-01 07:59:43

〔即時新聞／綜合報導〕南韓一架載有7人的消防直升機10月31日在獨島（日本稱竹島）附近墜毀，7人下落不明，南韓當局正在展開搜救行動。

《韓聯社》報導，這架直升機於當地時間31日晚間11時28分左右從獨島起飛，約2至3分鐘後落入大海。機上共有7人，包含5名消防人員、1名急診患者和1名家屬。目前機上7人全部下落不明。

慶北消防總部的一名官員說，這架飛機原本預計運送該病患到南韓一家醫院，但在獨島起飛後不久就墜毀。

報導提到，南韓海岸警衛隊請求獨島警備隊協助，並緊急派出1架直升機、2艘海警艦艇、1艘海軍艦艇展開搜救，國務總理李洛淵1日指示動員全部可用船舶全力搜尋營救。

獨島是位於日本海（北韓和南韓稱東海）的2個島嶼和礁岩群，日本和南韓之間一直存在著主權爭議。

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