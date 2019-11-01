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推特封政治廣告沒影響 川普陣營只花過6000美元宣傳

川普陣營僅在推特花6000美元打廣告，在臉書則花了超過2130萬美元。（路透）

川普陣營僅在推特花6000美元打廣告，在臉書則花了超過2130萬美元。（路透）

2019-11-01 07:33:55

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普是社群網站「推特」（Twitter）愛用者，推特卻在昨日宣布，將禁止所有政治人物、政治議題廣告刊登；外界認為此舉對川普影響重大，但數據顯示，川普團隊在推特的廣告花費僅6000美元，反倒在臉書砸了超過2130萬美元。

《路透》報導，川普的推特競選帳號「@TeamTrump」，只有川普團隊與支持者共花了6000美元推播帳號；擁有6600萬名追隨者的川普個人帳號「@realDonaldTrump」則是一毛未花，花在臉書上的廣告費用自2018年5月以來則高達2130萬美元。

18名角逐2020美國總統大選的民主黨候選人，其支持者在同期貢獻推文的廣告費則有540萬美元，在臉書投放的廣告則有5220萬美元。

川普陣營人士表示，「我從不喜歡一個宣傳管道就這麼消失，因為這扼殺了許多機會。」但他強調：「這不會對我們產生重大影響。」

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