芬蘭第一大報訪謝武樵 民主台灣是香港希望

2019-11-01 04:11:02

〔中央社〕芬蘭第一大報「赫爾辛基日報」今天刊出外交部政務次長謝武樵專訪，表示台灣支持香港追求民主自由，台灣是香港學習典範與希望所寄。文章作者則強調香港情勢證明「一國兩制」不值得信任。

駐芬蘭代表處今天表示， 「赫爾辛基日報」（Helsingin Sanomat）今天以4頁顯著圖文刊出謝武樵及香港銅鑼灣書店前店長林榮基專訪，謝武樵在專文中表示，台灣是香港學習的典範與希望所寄，在台灣成熟民主體制下，人民享有自由並且受到尊重。

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謝武樵強調，台灣支持香港民眾追求民主自由的渴望，但並不介入。台灣希望香港當局與人民進行對話，但不接受所謂台灣或美國介入香港情勢的不實指控，希望香港情勢穩定下來。

他在專訪時另說明中國所進行的文攻武嚇，包括中國掠奪台灣的邦交國，壓縮台灣的國際空間，阻撓台灣參加聯合國及國際刑警組織等國際組織，更持續以軍機及船艦繞行台灣海空域進行騷擾。

謝武樵是今年9月底在台北接受「赫爾辛基日報」駐北京特派員兼北京分社主任帕雅里（katriina Pajari）專訪。

「赫爾辛基日報」是芬蘭第一大報，發行量約50萬份，是首都政要與各界菁英必讀的報紙，極具影響力。

帕雅里在專文中也提及兩岸分治的歷史背景，指出台灣是一個擁有自己的總統、軍隊及言論自由的民主國家，而香港情勢給台灣上了寶貴的一課，證明中國一直以來所推銷的「一國兩制」已不值得信任。

此外，林榮基在專訪中以親身遭遇印證民主台灣為香港希望之所寄。

這篇專文向芬蘭民眾說明，林榮基遭中國便衣人員強行帶走並遭關押數月，其後逃離中國監控並在港府強推逃犯條例之際逃離香港至台灣、計畫定居台灣並在台灣重新開張書店。（編輯：徐崇哲）

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