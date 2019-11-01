彈劾審判 恐複雜化民主黨參議員問鼎白宮之爭

2019-11-01 01:19:11

〔中央社〕角逐2020年總統大選黨內提名的民主黨聯邦參議員，愈來愈可能因為總統川普的彈劾審判而被迫待在華盛頓，而時機正好就在他們亟需在黨內初選最先登場的幾個州加強努力競選前。

美國聯邦眾議院今天投票，表決川普彈劾調查的下一步，議員們預期彈劾調查可能會於今年底或明年初結束，屆時如果眾院通過彈劾條款，將送交參院進行審判。

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參院多數黨領袖、共和黨籍的麥康奈（Mitch McConnell）已表明，彈劾審判需要全體參議員在場，可能1星期要花上6天。

上述彈劾審判將使6位角逐總統大選的民主黨參議員被迫離開競選活動，就在民主黨率先登場的黨內初選分別定2月3日及11日在愛阿華州及新罕布什爾州舉行前。

然而，部分民主黨策士表示，這些白宮大位的競逐者，可能受益於曝光率，因為大量選民對參院程序相當關注。

新罕布什爾州民主黨長期顧問德梅斯（Jim Demers）指出，儘管彈劾審判可能對參院總統參選人構成部分限制，但初選選民及多數美國人將收看審判，因此參議員將獲得更多媒體關注。

對於角逐總統的民主黨麻薩諸塞州聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）以及佛蒙特州聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）而言，這項審判的進行時機對選戰相當關鍵。

兩人正與前副總統拜登（Joe Biden）競爭成為黨內提名的明確領先者，兩位參議員都被視為將在愛阿華州及新罕布什爾州初選接近首位。

一名共和黨幕僚告訴路透社，參院共和黨人則視這場審判為潛在絆腳石，可能提振拜登等其他民主黨角逐者，他們將能放手競選，而他們的對手卻必須留在華府。

對PF5F3Q01.CAP [IN] 11/01/19 01:18:12彈劾審判 恐複雜化民主黨參議員問鼎白宮之爭〔中央社〕角逐2020年總統大選黨內提名的民主黨聯邦參議員，愈來愈可能因為總統川普的彈劾審判而被迫待在華盛頓，而時機正好就在他們亟需在黨內初選最先登場的幾個州加強努力競選前。

美國聯邦眾議院今天投票，表決川普彈劾調查的下一步，議員們預期彈劾調查可能會於今年底或明年初結束，屆時如果眾院通過彈劾條款，將送交參院進行審判。

參院多數黨領袖、共和黨籍的麥康奈（Mitch McConnell）已表明，彈劾審判需要全體參議員在場，可能1星期要花上6天。

上述彈劾審判將使6位角逐總統大選的民主黨參議員被迫離開競選活動，就在民主黨率先登場的黨內初選分別定2月3日及11日在愛阿華州及新罕布什爾州舉行前。

然而，部分民主黨策士表示，這些白宮大位的競逐者，可能受益於曝光率，因為大量選民對參院程序相當關注。

新罕布什爾州民主黨長期顧問德梅斯（Jim Demers）指出，儘管彈劾審判可能對參院總統參選人構成部分限制，但初選選民及多數美國人將收看審判，因此參議員將獲得更多媒體關注。

對於角逐總統的民主黨麻薩諸塞州聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）以及佛蒙特州聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）而言，這項審判的進行時機對選戰相當關鍵。

兩人正與前副總統拜登（Joe Biden）競爭成為黨內提名的明確領先者，兩位參議員都被視為將在愛阿華州及新罕布什爾州初選接近首位。

一名共和黨幕僚告訴路透社，參院共和黨人則視這場審判為潛在絆腳石，可能提振拜登等其他民主黨角逐者，他們將能放手競選，而他們的對手卻必須留在華府。

對於角逐總統的其他民主黨參議員，包括布克（Cory Booker）、班奈特（Michael Bennet）、賀錦麗（Kamala Harris）及克羅布查（Amy Klobuchar），彈劾審判也可能使他們原本陷入困境的選情更加複雜化。

上述議員在愛阿華州及新罕布什爾州初選登場前，亟需利用那一段關鍵期間，繼續募款並向選民推銷自己。

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