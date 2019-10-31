10年喊「守秩序」1.4萬次 英下院議長貝爾考卸任

英國下議院議長貝爾考（見圖）10月31日下台一鞠躬，結束長達10年的議長生涯。（美聯社）

2019-10-31 23:38:27

〔中央社〕英國下議院議長貝爾考（John Bercow）一躍成為脫歐大戰的核心人物，廣受親歐人士愛戴，今天他下台一鞠躬，結束長達10年的議長生涯。

英國國會3年多來為了辯論脫歐議題，經常激烈交鋒，場面火爆，夾在中間維持秩序的貝爾考成為爭議人物，慘遭脫歐支持者唾棄，但受到反對脫歐者讚揚。

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英國下議院第157位議長、56歲的貝爾考擁有強烈個人風格，以牙尖嘴利聞名，任職期間共喊過1萬4000多次「守秩序！守秩序」。

他的批評者罵他傲慢自負，甚至有一名議員形容他是「道貌岸然的侏儒」，但他的支持者稱讚他捍衛問責政府的後座議員權利。

德國電視新聞節目「每日新聞」（Tagesschau）將貝爾考對鬧哄哄議員大喊「守秩序」的片段剪輯成57秒短片，至今觀看次數超過137萬次，一家比利時報紙稱他是「獨一無二」。

荷蘭「人民日報」（De Volksrant）寫道：「在這些動盪不安的日子中，英國政壇唯一的秩序出自貝爾考之口。」

貝爾考昨天最後一次主持每週例行質詢首相會議時，英國兩大主要政黨領袖都向貝爾考致敬。

英國下議院議長貝爾考（見圖）卸任，10年議長生涯中共喊過1萬4000多次「守秩序（ORDER）」！（美聯社）

英國下議院議長貝爾考今天卸任，國會3年多來為了辯論脫歐議題經常激烈交鋒，維持秩序的貝爾考成為爭議人物，慘遭脫歐支持者唾棄，但受到反對脫歐者讚揚。（路透）

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