香港高院頒網路禁令 議員痛批：等同執行中國式防火牆！

香港立法會資訊科技界議員莫乃光批評，港府繞過社會討論連連利用禁制令「偷襲」，在香港執行中國式防火牆。（圖擷取自臉書＿莫乃光）

2019-10-31 22:57:01

〔即時新聞／綜合報導〕香港高等法院今日頒布臨時禁制令，禁止任何人於包括連登討論區及Telegram網路上，發佈任何「促進、鼓勵或煽動其他人士威脅使用暴力的言論」，禁制令一出引發香港輿論批評。香港立法會資訊科技界議員莫乃光批評，港府繞過社會討論連連利用禁制令「偷襲」，在香港執行中國式防火牆。獨立評論人協會召集人、浸大新聞系高級講師呂秉權則擔憂，未來香港可能像中國一樣，因為網上言論而被安上「莫須有」的罪名。

根據《立場新聞》報導，莫乃光表示，政府連連「偷襲」的作法極度危險，「基本上是將中國防火牆繞過社會討論去執行。」莫乃光擔心，政府今天透過禁制令限制網絡言論，日後甚至可再動用《緊急法》立法，迫使網路供應商過濾言論。而這將降低資訊科技公司在港的商業誘因。

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呂秉權則認為，禁制令等同變相落實《緊急法》的禁言，限制網路上只能有官方允許的言論。呂秉權提到，禁制令條文涵蓋內容廣泛，執行上會有相當的疑慮。另外，呂秉權指，在當前的執法環境下，媒體位置非常不利，眼下條文中沒有說明媒體報導是否有可能觸犯禁令。

呂秉權批評禁制令製造白色恐怖，因為條文中「煽動」、「教唆」等字詞某種程度上任由官方定義。呂秉權擔憂，未來香港可能如中國一樣，只因在網路上發表言論，就被安插「莫須有」的罪名，或讓人因此選擇噤聲。

根據《香港電台網站》報導，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，此次禁制令似乎是「禁網」前的預備動作，由於「禁網」的難度較高，所以先申請禁制令，禁止市民的言論。方保僑表示，有關做法會影響香港資訊自由的形象。方保僑同樣認為，這次的禁制令會製造寒蟬效應及白色恐怖

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