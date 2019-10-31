制裁扼殺香港言論自由中港官員 美參議員推「香港流水法」

共和黨參議員霍利（右）表示，香港局勢惡化的速度令他感到震驚。（圖擷取自臉書＿黃之鋒）

2019-10-31 23:52:21

〔即時新聞／綜合報導〕香港特區政府日前取消香港眾志秘書長黃之鋒參選區議員的資格，在美國政壇引發迴響。美國共和黨參議員31日將提出《香港流水法（Hong Kong Be Water Act）》，對於扼殺香港言論自由的中港官員、中國公民以及中國國有企業進行制裁。

綜合外媒報導，《香港流水法》要求，對負責或協助壓制香港人言論、結社、集會、遊行和示威自由的香港及中國官員進行制裁。法案還將對打壓香港言論自由的中國國有企業的資產予以凍結。

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提出法案之一的共和黨參議員霍利（Joshua David Hawley）表示，香港局勢惡化的速度令他感到震驚。他指出，香港正迅速成為警察國家，而美國將與香港站在一起，共同抵抗中國共產黨。

黃之鋒在臉書上表示，「曾訪港與我會面的參議員霍利在我被DQ（disqualified）後，立即推出新一項制裁《Hong Kong Be Water Act》，我當然予以支持！」

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