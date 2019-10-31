浙江小學生戴「監控頭環」 引發爭議急喊暫停

中國近日傳出有一所以學校以監控頭環監測學生的注意力，並將相關資訊發送給家長。此事經外媒披露引發爭議後，官方已下令暫停。（圖擷自WSJ）

2019-10-31 20:47:53

〔中央社〕積極發展人工智慧的中國，近日傳出浙江省一所小學的學生被要求配戴「監控頭環」上課，以監測其注意力，並將相關資訊發送給家長。此事經外媒披露引發爭議後，官方已下令暫停。

華爾街日報日前報導，中國正從教室開始努力在人工智慧（AI）領域取得全面領先，越來越多的教室配備人工智慧攝影機和腦電波追蹤器。儘管許多父母和老師將其視為提高成績的工具，但它們已成為一些孩子的惡夢。

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據報導，記者實地前往浙江金華市金東區孝順鎮中心小學拍攝，這間學校日前引進一款名為Focus One的智慧頭環，上課時讓學生佩戴，用於監測孩子的專注度；頭環會給孩子的注意力打分數，透過系統傳到老師的手機，再由老師把分數發給家長。

報導稱，一些師生對這個頭環效果表示非常滿意，但有些學生備受壓力，會被家長敦促注意力要更集中。記者在現場也發現，一名學生頭環正前方顯示橘色，代表他正集中注意力，但外表感覺並非如此；還有學生說戴頭環會痛，感覺額頭上有個印緊緊壓住。

綜合陸媒報導，根據廠商廣告，這個監測腦電波的頭環正中央的LED燈，可以發出4種顏色，紅色代表學生正處在「忘我」的專注狀態，橘色是集中注意力狀態，藍色是處於放鬆狀態，而白色則是未連接。

新聞披露後，輿論一面倒批評此舉剝奪孩子的自由，造成極大壓力且侵害隱私，並質疑是否有安全疑慮；部分陸媒更把矛頭指向研發生產的一家浙江廠商，質疑廠商先前送50套頭環給校方是商業操作。

這款頭環目前在中國網路就可購得，一套要價人民幣3499元（約新台幣1.5萬元），而且經陸媒查證確實如廣告所稱，是由一名中國籍哈佛大學博士所研發。

對此，學校一名行政人員表示，這款頭環只有一個實驗班在用，學校開設這個班，家長和學生都沒有反對意見，使用將近一年，學生也沒有身體不適。「就效果而言，至少會有一個心理作用，所以注意力的確比以前要集中一些」。

該名人員並稱，老師們也只是把這個當作一個輔助工具，並不是出於監控的目的。

新京報報導，金華市金東區教育局今天表示，已獲悉並介入此事，責令學校暫停使用，並稱「監控頭環」收集的資料不會外流，不會洩露孩子個人隱私。

報導並引述監控頭環廠商相關負責人表示，產品不是監控工具，而是幫助學生訓練與提升專注力，「學生是否專注，也不需要人來監測」。

該名負責人說，學生無須每天佩戴，而是一星期訓練一兩次、每次最多半小時。使用頭環前，學生要上專門的訓練課程。進入課堂後，老師無法看到個別學生的資料，只能看到平均注意力，以此作為授課內容接受度的回饋。

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