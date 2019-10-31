屢遭抗議受不了 香港吉野家圍鐵板成「對殭屍要塞」

2019-10-31 18:36:11

〔即時新聞／綜合報導〕香港吉野家各分店自7月以來因「獅子狗事件」，屢遭示威者「裝修」。近來，吉野家疑似因不堪屢成抗議目標，有分店直接在外牆裝上了鐵板，將整間店面「要塞化」。有網友笑稱該香港吉野家成了「對殭屍要塞」。

綜合香港媒體報導，香港吉野家臉書7月曾有一篇文宣，小編以「獅子狗（撕紙狗）」諷刺香港警察撕毀了大埔連儂牆，寫到「想吃獅子狗，不止大埔有。東西可以亂吃，名不可以亂叫」，還指出獅子狗的正名應該是「竹輪」。不過，該文宣一出，立刻遭到吉野家母公司合興的行政總裁、中國全國政協委員洪明基下令撤下，解僱負責廣告業務的吉野家員工，並和廣告公司解約。此舉卻引起力挺反送中的香港民眾義憤。

示威者為了向吉野家高層抗議，開始在吉野家店面的外牆張貼標語，或「罷食」抗議，近來甚至有人敲爛吉野家分店玻璃、於鐵門上噴漆。根據《香港01》報導，吉野家有的分店用木板遮掩遭破壞的玻璃落地窗，不過，又被示威者破壞木板。本月22日，旺角豉油街的吉野家分店動工，於店外用鐵板加厚圍封，防止店舖再遭破壞。

這幕景象卻被網友笑稱，餐廳加上鐵板後猶如西洋殭屍片中的「對殭屍要塞」、「只差沒開槍眼孔而已」、「可以吃鐵板燒」，不過，也有網友質疑圍封鐵板可能違反消防法規。

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