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美女主播一緊張就脫內褲 自爆上節目「常常不穿」

今年29歲的前日本《東北放送》（TBC）女主播薄井しお里，近日在節目上自爆，在鏡頭前常常不穿內褲。（擷取自IG）

今年29歲的前日本《東北放送》（TBC）女主播薄井しお里，近日在節目上自爆，在鏡頭前常常不穿內褲。（擷取自IG）

2019-10-31 18:39:24

〔即時新聞／綜合報導〕今年29歲的前日本《東北放送》（TBC）女主播薄井しお里，近日在節目上自爆，在鏡頭前常常不穿內褲。她也解釋原因，表示這樣能讓她有效消除緊張的感覺。

綜合媒體報導，薄井日前在電視節目《有吉反省會》中爆料，自稱是個非常容易緊張的人，嘗試過許多方法都沒辦法解決。不過，她突然想到很久以前看到日本演員橋本愛實在節目上自爆不穿內褲，從中得到啟發，開始試著不穿內褲，結果發現真的能有效消除緊張的感覺，從此就養成這種習慣。

薄井也說，所以當她擔任活動主持人、轉播新聞及採訪時，時常沒穿內褲；她更爆料，就連此刻上《有吉反省會》節目時，她也沒穿內褲。

薄井しお里離開《東北放送》後，去年改以寫真偶像身分出道，風格也從那時候開始愈趨大膽；她也在Twitter上也自稱為「日本最色女主播」。

薄井しお里離開《東北放送》後，於去年以寫真偶像身分出道，風格也從那時候開始愈趨大膽；她也在Twitter上也自稱為「日本最色女主播」。（擷取自IG）

薄井しお里離開《東北放送》後，於去年以寫真偶像身分出道，風格也從那時候開始愈趨大膽；她也在Twitter上也自稱為「日本最色女主播」。（擷取自IG）

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