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文在寅喪母 金正恩主動發唁電致哀

今文在寅母親於天主教教堂內舉行葬禮，文在寅難忍悲痛拭淚。（美聯社）

今文在寅母親於天主教教堂內舉行葬禮，文在寅難忍悲痛拭淚。（美聯社）

2019-10-31 15:17:38

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統文在寅高齡92歲的母親，於29日晚間病逝，這是南韓現代歷史上首次有總統在任內喪母，儘管南韓政府並未通知北韓相關消息，不過北韓最高領導人金正恩發唁電向文在寅表達哀悼之意。

《韓聯社》報導，青瓦台發言人高旼廷今（31日）在記者會上表示，昨晚在板門店接到金正恩唁電，當晚即轉交給文在寅，金正恩在心中表示向逝者致以沉痛哀悼，同時向文在寅表示深切慰問，報導指出，目前南韓及美國、北韓三方談判陷入停滯，金正恩主動向文在寅致哀，是否能為目前的僵局帶來轉機備受關注。

南韓總統文在寅母親29日晚間病逝，文在寅於臉書發文悼念前一天去世的母親，他寫道，自父親41年前去世後，母親在漫長的歲月裡，憑藉信仰的力量，只為子女而活，「我或許偶爾給她帶去了歡喜和榮耀，但更多的是不孝」，透露無限惋惜之意。

青瓦台表示，文在寅依照母親的遺願舉行低調的家庭葬禮，不接受任何外界慰問電話或花圈，也未向北韓通知相關消息。

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