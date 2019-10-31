想吃嗎？ 台灣珍奶披薩轟動外媒

台灣達美樂限期推出珍奶披薩（圖），對此號稱全台第一家販售珍奶披薩的嘉義食儻生活料理坊並不懼怕對打。（圖擷自達美樂官網）

2019-10-31 14:51:05

〔即時新聞／綜合報導〕風靡世界各地的珍珠奶茶起源自台灣，目前已有各式各樣的相關食品被研發出來，台灣餐飲業更推出驚動武林轟動萬教的「珍奶披薩」，連美國有線電視新聞網（CNN）也趕來報導！

據《CNN》報導，嘉義的食儻生活料理坊，號稱是全台第一間研發出珍奶披薩的餐廳，2015年4月就已熱騰騰開售。近來台灣達美樂也限期推出珍奶披薩，餅皮上面覆蓋著黑糖珍珠、蜂蜜、起司，質地柔軟而耐嚼。

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在台灣讀書的加州大學爾灣分校學生納赫曼（Lev Nachman）透露，在吃達美樂珍奶披薩之前他沒有太多的期待，但嘗試之後便感到了驚喜。納赫曼說，在台灣，每個人都喜歡QQ的質感，而這種披薩確實非常Q。

食儻生活料理坊的陳老闆則表示，人們喜歡珍奶，人們也喜歡披薩，但兩者加在一起產生了變化，有些人喜歡有些人不喜歡。陳老闆說，她並不懼怕披薩連鎖店帶來的挑戰，因為她認為自家披薩比達美樂更好。

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