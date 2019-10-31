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想吃嗎？ 台灣珍奶披薩轟動外媒
2019-10-31 14:51:05
〔即時新聞／綜合報導〕風靡世界各地的珍珠奶茶起源自台灣，目前已有各式各樣的相關食品被研發出來，台灣餐飲業更推出驚動武林轟動萬教的「珍奶披薩」，連美國有線電視新聞網（CNN）也趕來報導！
據《CNN》報導，嘉義的食儻生活料理坊，號稱是全台第一間研發出珍奶披薩的餐廳，2015年4月就已熱騰騰開售。近來台灣達美樂也限期推出珍奶披薩，餅皮上面覆蓋著黑糖珍珠、蜂蜜、起司，質地柔軟而耐嚼。
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在台灣讀書的加州大學爾灣分校學生納赫曼（Lev Nachman）透露，在吃達美樂珍奶披薩之前他沒有太多的期待，但嘗試之後便感到了驚喜。納赫曼說，在台灣，每個人都喜歡QQ的質感，而這種披薩確實非常Q。
食儻生活料理坊的陳老闆則表示，人們喜歡珍奶，人們也喜歡披薩，但兩者加在一起產生了變化，有些人喜歡有些人不喜歡。陳老闆說，她並不懼怕披薩連鎖店帶來的挑戰，因為她認為自家披薩比達美樂更好。