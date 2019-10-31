美國費城驚傳滅門血案！ 一家4口疑遭屋主繼子槍殺

美國費城驚傳槍殺案，50歲多歲的伍德森與丈夫荷姆斯、17歲的薩伊德及6歲的小萊斯利等4人，週三傳出被發現死於家中。示意圖。（法新社）

2019-10-31 15:03:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國費城驚傳兇殺案！50多歲的伍德森（Janet Woodson）與丈夫荷姆斯（Leslie Holmes）、17歲的薩伊德（Sayeed）及6歲的小萊斯利（Leslie Jr）等4人，週三傳出被發現死於家中。據稱29歲的繼子路易斯（Maurice Louis）已坦承犯案，並被警方拘留。

綜合媒體報導，警方表示，4人陳屍地點分別為前門、地下室門口、臥室與廚房，且疑為頭部中彈，並指此案會曝光是因伍德森與荷姆斯週三沒去上班，同事覺得有異，警方獲報前往查看，發現這駭人的一幕。

請繼續往下閱讀...

報導指出，伍德森的哥哥雷吉（Reggie）聞訊發愣直呼不曉得該怎麼辦。妹妹史密斯（ Kia Morgan Smith）憶述母親在電話中告訴她姐姐去世時，她的反應是尖叫且難以置信，並稱2名外甥都很聰明，同時透露伍德森曾說過路易斯有點問題，她認為可能是精神健康方面。

報導提到，事發後警方在2樓臥室找到似涉有重嫌的路易斯，並將人帶回拘留。另有消息人士提及，疑似患有精神疾病的路易斯，前一天曾買了把獵槍，警方也在現場找到一把槍，一併帶回調查。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法