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富婆擁3夫「輪流寵幸」 懷孕6月不知父是誰

非洲烏干達一名女子打破傳統，同時與3名男子結婚並同居。示意圖。（法新社）

非洲烏干達一名女子打破傳統，同時與3名男子結婚並同居。示意圖。（法新社）

2019-10-31 15:39:12

〔即時新聞／綜合報導〕非洲烏干達一名女子打破當地傳統，同時與3名男子結婚，還霸氣送丈夫們一人一間房子，雖然目前懷有身孕，卻不知道孩子的父親是誰，誇張事蹟震驚當地社會，但她完全不在意外人眼光，只想勇敢做自己。

《New Vision》報導，36歲女子阿古蒂（Ann Grace Aguti）一開始是賣豬腳維生，但第一次婚姻失敗，從父親那繼承大筆財富後，決定要自由戀愛。

阿古蒂與3名丈夫同居，分別是退休警察阿里奇（Richard Alich）、農夫奧盧卡（John Peter Oluka）以及大學生恩雅庫（Michael Enyaku）。她分別送丈夫們一人一間房子，4人和平相處，平時都是由她分配職務以及決定今晚要臨幸誰。

阿古蒂坦言，她的願望是擁有一個溫柔又愛她的丈夫，要能滿足她所有需求，直到現在都還沒找到那位特別的人，她強調「因為現在我還是必須要養活所有人」。

阿古蒂的父親是位牧師，無法接受她一妻多夫的生活，氣到向政府投訴他們的婚姻無效，當局只好請3位丈夫先返回各自的村莊，待身分確認後才能回來。再次變成孤單一人的阿古蒂則向丈夫們喊話，盼能早日歸來。

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