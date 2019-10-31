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保障東奧安全！ 日本防衛省擬在首都圈部署「愛3飛彈」

日本防衛省計畫在奧運開幕前，在首都圈周圍部署愛國者飛彈3改良型，攔截可能的攻擊。（路透）

日本防衛省計畫在奧運開幕前，在首都圈周圍部署愛國者飛彈3改良型，攔截可能的攻擊。（路透）

2019-10-31 14:03:30

〔即時新聞／綜合報導〕2020年奧運會在明年7月24日至8月9日於日本東京舉行，為了保障賽事及選手、觀眾安全，日本防衛省計畫在奧運開幕前，在首都圈周圍部署愛國者飛彈3改良型，攔截可能的攻擊。

《共同社》報導，多名防衛省消息人士透露，日本防衛省已開始計畫在東京奧運開幕前夕，在首都圈附近部署愛國者飛彈，預計將在明年4至7月前完成調度，優先部署的對象為肩負日本首都圈防空任務的「第1高射群」，其在習志野分基地（千葉縣）、武山分基地（神奈川縣）、霞浦分基地（茨城縣）、入間基地（埼玉縣）有4支部隊。

愛國者飛彈3改良型名為「PAC-3 MSE」，為飛彈分段增強型（Missile Segment Enhancement，MSE），在愛國者3飛彈的基礎上採用了更強大的雙脈衝發動機，根據攔截目標的位置情況，飛彈將控制發動機產生第二級推力的時間，除了讓飛彈攔截高度提高2倍外，也大大增加飛彈「命中即毀」目標的衝擊能量。

愛國者飛彈也是日本首都圈最後一道防線，若海上自衛隊神盾艦未能在大氣層外擊落彈道飛彈，在其重返大氣層後，愛國者飛彈負責在落地前實施攔截。

報導指出，早在2012年倫敦奧運，英國國防部也在主會場附近設置了地對空飛彈，以防恐怖攻擊，而日本防衛省優先部署愛國者飛彈3改良型，除了防範國籍不明飛機或無人機實施恐怖攻擊外，北韓飛彈也是防衛的考量點之一。

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