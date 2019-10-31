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日韓貿易戰有解？ 文在寅致信安倍 表達願舉行雙邊會談
2019-10-31 14:18:53
〔即時新聞／綜合報導〕日韓因為二戰徵用工問題所引發貿易戰等一連串的對抗，近期局勢有望緩和，南韓總理李洛淵日前出訪日本，於首相安倍晉三的會面上，轉交一封總統文在寅的親筆信。南韓外長康京和昨日（30日）在國會質詢時透露，信中內容表達了「領導人間對話之門始終敞開的立場，以及克服困難實現會談的願望」。
根據《韓聯社》報導，康京和表示，李洛淵代表南韓出席日本天皇德仁的即位儀式，此次出訪成果在於日韓就兩國關係的重要性，不容許雙邊僵局持續下去，兩國的外交部門會持續保持溝通及致力解決問題。
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對於兩國領導人會談的條件，康京和說，關鍵在於日本對韓出口管制，以及南韓徵用工相關判決等問題上，需要「縮小雙方分歧」；對於下個月舉行是否能舉行會談，康京和則表示，目前沒有具體安排。此外，關於南韓徵用工的判決問題，康京和強調，尊重法院判決的見解，「原告們獲得賠償的權利必須得到滿足，這是我們無法讓步的原則。」
文在寅母親姜韓玉29日去世，日本前駐韓大使長嶺安政30日在前往弔唁時，向文在寅遞交了安倍的唁電。