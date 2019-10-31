羅生門！巴西神秘漏油 外媒分析3大可能來源

巴西沿海9月起出現大量漏油，近來仍持續出現在海灘及紅樹林中。（法新社）

2019-10-31 14:00:56

〔即時新聞／綜合報導〕巴西沿海日前出現大量漏油，數千公里的海岸線受到波及，9月首次發現漏油後，巴西東北部海灘和紅樹林中至今仍持續有漏油汙染，目前已清除超過1千公噸，經調查，恐為「未回報」漏油事故的油輪導致。

據《BBC》報導，巴西當局指出，這種油並非產自巴西，很可能來自委內瑞拉，但委內瑞拉政府極力否認，目前正在調查首次發現漏油事件時，有行經海岸線的多艘油輪。

請繼續往下閱讀...

巴西國家石油公司表示，已將石油的來源範圍縮小到委內瑞拉境內的3個油田，也將原油送至美國進行分析。

近幾個月來，美國實施對委內瑞拉石油出口的經濟制裁，但仍有船隻私自運送委內瑞拉的石油，自5月起，已發現14艘運油船隻關閉追蹤器訊號，避免被發現。

《BBC》分析漏油可能有3種來源，可能為關閉訊號的船隻發生漏油事故沒有回報；也可能是來自沉船上的貨物；最後的可能性是運油船隻間的轉移過程發生意外。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法