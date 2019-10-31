美國批准日本F-15J升級案 進化成「日本超攔截機」

國務院已經批准對日本的F-15J升級案，將出售98組升級配件，讓日本F-15J升級為「日本超攔截機」。（法新社）

2019-10-31 12:05:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部旗下負責軍售業務的國防安全合作局（DSCA）在當地時間29日正式公告，國務院已經批准對日本的F-15J升級案，將出售98組升級配件，讓日本F-15J升級為「日本超攔截機」（Japanese Super Interceptor，JSI），估計總費用為45億美元。

美國防安全合作局聲明指出，國務院已經批准對日本F-15J的升級案，將提供98組升級配件，包含103具（98+5備用）APG-82（v1）主動相陣雷達（AESA），116具（98+18備用）高級核心處理器II（ADCP II）與任務系統電腦，以及101套（98+3備用）ALQ-239數位電戰系統（DEWS），以及其他地面後勤、訓練等，總價45億美元（約新台幣1380.6億）。

請繼續往下閱讀...

升級後的F-15J將被稱為「日本超攔截機」，美國國防安全合作局表示，這項研擬中的出售案，將為日本提供至關重要的防空能力，以協助保衛日本本土及駐日美軍。

日本的F-15J是1980年代，由美國授權日本三菱重工生產，一共已生產213架，是美國以外最大的F-15用戶。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法