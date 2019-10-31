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IS翻版？港警強逼民眾跪地搜身畫面曝光

30日晚間再有市民號召到屯門大興警方行動基地聚集，要求交代不明氣體事件。（圖擷取自TG＿光復屯門刻不容緩）

30日晚間再有市民號召到屯門大興警方行動基地聚集，要求交代不明氣體事件。（圖擷取自TG＿光復屯門刻不容緩）

2019-10-31 13:52:25

〔即時新聞／綜合報導〕香港市民昨（30）日晚間號召到屯門大興警方行動基地聚集，要求警方交代不明氣體事件，卻爆發警民衝突，警方強行闖入餐廳及私人住所，不少市民被要求跪地搜查，據悉，警方共逮捕至少73人。

綜合港媒報導，28日屯門傳出不明氣體，疑是屯門大興警方行動基地洩漏催液彈煙，昨日港民號召到此地聚集，要求交代事件緣由，卻爆發警民衝突，警方派出大量警員「清場」，並闖入私人餐廳及住所進行搜捕，據悉，共逮捕73人，被控告非法集結、藏有工具可作非法用途等。

警方昨晚除了強行進入一日式餐廳，聲稱懷疑有示威者、要進行逮捕，也到兆軒苑逸生閣大廈進行搜捕，因警員懷疑有在場人士並非住戶，與剛才非法集結有關，數十名市民被要求出示身分證，甚至在大堂跪地舉手接受搜查，連要進入逸生閣的住戶，還需按警方要求在大廈外排隊，由警員確認身份後才可進入。

香港市民昨（30）日晚間號召到屯門大興警方行動基地聚集，要求警方交代不明氣體事件，卻爆發警民衝突，據悉，警方共逮捕至少73人。（路透）

香港市民昨（30）日晚間號召到屯門大興警方行動基地聚集，要求警方交代不明氣體事件，卻爆發警民衝突，據悉，警方共逮捕至少73人。（路透）

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