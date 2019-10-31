厲害！妙齡女動腦部手術 全程清醒在臉書開直播

美國一名25歲女子日前動腦部手術，全程清醒還在臉書開直播，轉播手術過程。（圖擷自Methodist Dallas Medical Center臉書）

2019-10-31 12:41:39

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名正在攻讀碩士學位的女子，日前突然出現中風徵兆，更引發癲癇，當地醫院決定讓他「清醒」著動腦部手術，並在社群媒體上「全程直播」她的手術過程。

據《CNN》報導，25歲的珍娜·沙特（Jenna Schardt）日前突然出現中風症狀，影響他的言語能力，不久後大腦發炎引起癲癇發作，儘管接受藥物治療也無效，只能進行腦部手術，且要全程清醒接受手術。

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珍娜同意讓醫學中心在社交媒體上「全程直播」她的手術過程，因她認為這相當有教育意義，有助人們提高對相關病徵及手術的認識。醫院指出，手術直播當下有數千名觀眾觀看。

透過「清醒」動腦部手術，珍娜被要求用平板電腦描述圖片與閱讀文字，若在刺激部分大腦後停止說話，醫生就會知道這是該避免碰觸的部位。

手術過程約45分鐘，珍娜雖然清醒但也保持鎮定，甚至在整個過程都保持微笑，手術結束後很快就能自行飲食及行走，有望在3到4天後出院療養。

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