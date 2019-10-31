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反送中》速龍揮棍追捕市民...831太子站監視器首曝光

香港警方8月31日在港鐵太子站內暴力追捕示威者，事件已過兩個月，港鐵依然不公開完整影片。（美聯社）

香港警方8月31日在港鐵太子站內暴力追捕示威者，事件已過兩個月，港鐵依然不公開完整影片。（美聯社）

2019-10-31 12:21:19

〔即時新聞／綜合報導〕香港警方8月31日在港鐵太子站內月台及車廂暴力追捕示威者，引起民眾極大反彈，甚至傳出有警員打死人的傳聞。事件至今已兩個月，港鐵依然不肯公開完整的影片，港媒取得當晚2個監視器片段，試圖還原事件經過。

根據《香港01》報導，記者取得太子站當晚2段的監視器畫面，其中一段錄到速龍小隊衝到下層月台追捕市民，造成乘客恐慌；另一段則是4號月台的2支監視器影片，但畫面顯示「影片遺失」及「沒有影片」的字眼，令人困惑。

影片顯示，在太子站下層月台，時間約是晚上10時56分，有大批乘客正搭乘電扶梯離開，突然有近20名市民在月台奔跑，大約3秒後，有10多名手持警棍的速龍小隊成員追上，他們揮舞著警棍，也有警員用警棍指著電扶梯上的人。當列車進站時，10多名速龍小隊的成員揮舞警棍進入車廂。從影片可見，不少乘客都顯得十分驚慌、混亂，期間有人試著快速跑離現場。

另外一段影片則是「完全沒畫面」，監視器對準的位置是前段車廂及後段車廂外的月台，當晚10時56分起，兩個影片分別顯示「影片遺失」及「沒有影片」的畫面。

港鐵車務營運總管黃琨暐在9月10日記者會上表示，當晚太子站共有3部監視器被破壞及塗黑，導致不能繼續錄影，使片段並不完整；其中2部毀壞的監視器，鏡頭可拍得的角度，正好對準警方執法的現場。港鐵行政總裁金澤培9月15日上節目時強調，不應由港鐵單方面公開影片，以免擾亂警方調查工作。

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