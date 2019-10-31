以色列外交官大罷工 全球逾百駐外機構無限期關閉

以色列外交部宣布，即刻起發動大罷工，無限期關閉所有駐外機構。（路透）

2019-10-31 12:12:45

〔即時新聞／綜合報導〕以色列政府部門出現內鬨，由於財政部單方面改變外交官員接待賓客費用的核銷制度，以色列外交部宣布，即刻起發動大罷工，無限期關閉所有駐外機構。

綜合外媒報導，以色列外交部在當地時間30日宣布，由於財政部片面更改外交官招待官方賓客費用的核銷制度，即日起所有外交人員展開罷工，關閉以色列在全球的派駐機構，罷工期間駐外使館將不再對公眾提供服務，也不允許代表團訪問，外交部聲明中強調：「財政部正在損害以色列國的基本工具，不幸的是，除了關閉所有外交使團外，我們別無選擇，希望此事能盡快解決。」

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此次爭議源於以色列外交部與財政部在外交人員和駐外武官津貼的糾紛，財政部擬推行一項新的報銷制度，在新制度下，以國外交官和武官必須退還部分已報銷的費用。

2014年3月，以色列曾關閉外交部總部以及全球使領館，但是關閉了超過百個以色列駐外使領館及機構（以色列在全世界有69個大使館、29個領事館和5個代表團/代表處），是以色列自1948年建國後，71年以來首次外交全面罷工。

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