巴西警察毒梟血腥槍戰 17名毒販遭擊斃

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巴西亞馬遜州警察激戰毒梟，17名毒販遭到擊斃。巴西警察示意圖。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕巴西亞馬遜州發生大規模警匪槍戰，警察鎖定一幫毒梟後出手擊斃17名毒販，警方這邊則無人受傷。
據《美聯社》報導，當時毒梟分子正準備伏擊競爭幫派，怎知螳螂捕蟬黃雀在後，警察於亞馬遜州首府瑪瑙斯出手攔截，隨即展開了槍戰。
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巴西軍事警察總司令諾特（Ayrton Norte）表示，警方的精確行動有如外科手術一般，將17名罪犯從瑪瑙斯街道上移除。
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