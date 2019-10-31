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史上最大規模死亡事件 新疆再教育營至少150人慘死
2019-10-31 10:32:36
〔即時新聞／綜合報導〕中國近年在新疆實施高壓統治，廣設再教育營關押數百萬少數民族，外媒披露，當地一所再教育營近期驚傳爆發大規模死亡潮，至少150名維族人喪生，其屍體已全數下葬，家屬全數被逼守口如瓶。
根據美國《自由亞洲電台》報導，新疆阿克蘇地區的「第一再教育營」距離庫車市中心僅10公里，當地一名不願透露姓名的公安29日向該報證實，該教育螢從去年6至12月，短短半年內陸續有被關押的維吾爾人大規模死亡，死者總數約150至200人。
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報導指出，這是中國政府2年前大量建立再教育營，關押數百萬少數民族穆斯林以來規模最大的死亡事件，事件爆發後當地官員從上到下三緘其口，而死者家屬也被下令封口，遺體則全數下葬，殮葬全程被嚴密監控。
爆發死亡事件的「第一再教育營」是新疆四大再教育營之一，收押數以萬計的維吾爾人，據悉，當局一直把這起事件視為「國家機密」，直到今年初才不小心走漏風聲，而政府現已將披露事件的人員扣查。