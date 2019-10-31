薩馬島海戰勇鬥日軍大艦隊 美驅逐艦「約翰斯頓號」疑現蹤

2019-10-31 08:51:40

〔即時新聞／綜合報導〕由微軟（Microsoft）共同創辦人艾倫（Paul Allen）所籌組的沉船搜索團隊「RV Petrel」26日在菲律賓海域找到二戰日軍重巡洋艦「鳥海號」，而「RV Petrel」又貼出影片，表示找到一艘疑似當時在薩馬島海戰中力抗日軍艦隊的美軍佛萊契級驅逐艦，團隊也在討論是否為「約翰斯頓號」（USS Johnston DD-557）。

「RV Petrel」在影片中表示，發現地點在深達6220公尺深的海底，發現一艘美軍佛萊契級驅逐艦的殘骸，但由於此艦殘骸四散，加上當時參加薩馬島海戰並沉沒的佛萊契級驅逐艦共有三艘，分別是「約翰斯頓號」、「霍爾號」（USS Hoel）和「山謬·B·羅伯茲號」（USS Samuel B. Roberts），團隊討論後正討論是否為「約翰斯頓號」的可能性。從影片中可見，這艘驅逐艦並沒有被發現到完整的船身，可看到主砲塔、煙囪、推進傳動軸到螺旋槳等部位散落在海底，且被發現時都已呈現嚴重變形的狀況，可見當年戰況之激烈。

「約翰斯頓號」在1943年3月25日下水，二戰期間曾在索羅門群島周邊海域擊沉日軍伊-176潛艦，並參與關島戰役、貝里琉戰役。隨著麥克阿瑟將軍反攻菲律賓，「約翰斯頓號」作為美國第7艦隊第77.4護航航艦戰鬥群第3分遣隊「塔菲3號」（Taffy 3 ）的成員，負責護衛在菲律賓南方雷伊泰島進行登陸作戰的陸戰隊。

1944年10月25日，日軍栗田艦隊挾著4艘戰艦、8艘巡洋艦及11艘驅逐艦組成的龐大主力，沿著薩馬島海岸南下，想摧毀在雷伊泰灣登陸的美軍，然而隨著先前日軍機動部隊的引誘作戰成功，美軍主力「海爾賽艦隊」被誘離北進，美軍能阻擋栗田艦隊只有3個分遣隊，其中又以「塔菲3號」最為接近。

奮勇戰鬥 隻身抵擋日軍主力艦隊

「約翰斯頓號」艦長伊凡斯（Ernest E. Evans）對此下令突擊日軍艦隊，用砲擊和魚雷重創日軍熊野號重巡洋艦，打亂日軍艦隊動向，為友軍爭取撤退時間，最後仍遭大和號、金剛號等日軍戰艦集火，艦橋、引擎室、主砲、彈藥庫無一倖免，最後在當日上午10點10分沉沒，327名艦員中，包括艦長伊凡斯在內有186人殉職，由於「塔菲3號」的3艘驅逐艦力抗日軍主力艦隊，使其付出慘痛代價，同時錯失殲滅美軍登陸部隊的大好良機。基於「約翰斯頓號」薩馬島海戰的英勇表現，艦長伊凡斯被追授榮譽勳章，1957年服役的一艘驅逐艦也被命名為「伊凡斯號」。

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