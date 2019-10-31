香港蘭桂坊今夜狂歡否？警、民、商各自盤算 氣氛緊張、詭異

2019-10-31 07:15:48

〔即時新聞／綜合報導〕今天萬聖節，香港知名夜店區蘭桂坊各酒吧都會舉辦狂歡夜，更多是帶著鬼怪面具的遊客，但今年，香港才在月初頒禁蒙面法，再度引爆新的抗爭，網上已有發起面具派對，但港鐵已宣佈提前收班，而更有蘭桂坊酒吧收到政府「暗示」提早關門，週邊部分街道從下午2點就封閉、禁止停車道路更全面讓原本歡樂的節日，變得詭異及氣氛緊張。

綜合媒體報導，萬聖節對於香港而言，是個傳統歡樂搞怪的節日，遇到反送中抗爭、禁蒙面法，讓整個氣氛都變了！節前，已有網民發起在蘭桂坊一帶舉「全民面具日」活動，預計晚上從維多利亞公園遊行至蘭桂坊。

官方沒有發禁令阻止民眾過萬聖節，但是警方已發聲明，強烈「提醒」商店提早關門，以配合警方行動，以保生命財產安全，並預估今晚警民強烈對峙的地點會在天后、銅鑼灣、灣仔、金鐘及中環一帶；同時也會部分街道進行封路，最早封路間是今天下午2點。

港鐵表示，港鐵各線（機場快線除外）、輕鐵及港鐵巴士服務將於晚上11時結束；下午2時關閉太子站、列車不停；晚上9時起關閉中環站、列車不停。機場快線晚上9時起至尾班車只來回九龍站至機場站兩站，當中香港站、青衣站及博覽館站全部不停靠。晚上8點起也暫停在香港站市區預辦登機服務。

一名酒吧負責人指出，當地酒吧營業大部分都是傍晚開門持續到隔天清晨打烊，但他收的「暗示」是今晚6點關門，等於是今天就要關門，還在考慮是否真的放棄今晚的生意；也有酒吧提前在昨晚就舉辦萬聖節派對，也有家長昨天帶著子女提前到蘭桂坊「過節」。

不過，好不容易迎來重點狂歡夜，蘭桂坊協會主席盛智文表示，相信明晚的蘭桂坊萬聖節之夜，酒吧不會提早關門，歡迎與眾同樂。

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