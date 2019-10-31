智利取消舉辦氣候峰會 聯合國將尋替代方案

2019-10-31 03:27:02

〔中央社〕智利總統皮涅拉今天宣布，智利將取消主辦亞太經濟合作會議高峰會（APEC）以及聯合國氣候變化綱要公約第25次締約方大會（Cop 25），聯合國已指出將尋找其他替代方案。

聯合國氣候變化綱要公約第25次締約方大會討論全球氣候變化，以及各國如何努力減少導致全球氣溫上升的溫室氣體排放，原定於12月2日至13日在智利首都聖地牙哥舉行。APEC峰會預定11月16至17日登場。

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皮涅拉（Sebastian Pinera）的決定乃基於「智利國家和人民在過去幾周經歷的動盪不安，政府認為當務之急是聚焦於全面恢復公共秩序、人民安全和社會和平，其次是動員所有力量促進新的社會議程，以滿足國家人民的主要訴求。」

根據智利媒體La Tercera報導，一獲知皮涅拉的決定後，聯合國氣候變化綱要公約第25次締約方大會執行秘書埃斯皮諾薩（Patricia Espinosa）即聲明表示，能夠理解智利所面臨的困境，聯合國將盡一切努力尋找替代方案，確保會議如期舉行。

Cop 25原本是要在巴西舉行，但去年底巴西政府藉口預算拮据而放棄，皮涅拉於是同意代替巴西舉辦，未料國家陷入政治社會危機，暴力示威抗議一波接一波，難以平息。

10月18日，智利調漲地鐵票價引發首都聖地牙哥大規模示威，軍隊上街鎮壓，皮涅拉雖取消調漲票價，但抗議活動不停。過去一周，聖地牙哥地鐵關閉，首都機場航班也被迫取消，儘管皮涅拉撤換8位部長，示威群眾仍繼續走上街頭。

皮涅拉政府原以為這場危機會很快過去，智利可以繼續主辦APEC和COP 25，特別是有利於智利經濟、促進自由貿易和中小企業的APEC峰會，但抗議潮仍然沒有平息跡象。不少分析指出，群眾的不滿衝擊國家經濟和國際形象，所以皮涅拉選擇把重心放在國內，專心處理危機。

智利政府昨天公布資料指出，至少20人在抗議活動中喪生，分別有745位警察和473位公民受傷，54名被捕人士指控遭受虐待，18人受到性侵。

由前智利總統、聯合國人權高級事務專員巴舍萊（Michelle Bachelet）率領的工作小組，原定今天抵達智利調查侵犯人權的指控，也因皮涅拉宣布智利將取消舉辦APEC和Cop 25峰會後，延後訪問行程。（編輯：林治平）

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