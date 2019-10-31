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危機當頭 智利被迫取消主辦兩項重要國際峰會

2019-10-31 01:43:01

〔中央社〕由於國內示威抗議民眾與維安部隊接連爆發暴力衝突，造成至少20人喪命及7000多人被捕，商家損失超過14億美元，智利今天宣布取消主辦兩項重要國際高峰會議。

智利總統皮涅拉（Sebastian Pinera）表示，基於「常識」做出取消主辦亞太經濟合作會議（APEC）峰會以及COP25氣候峰會的決定。

美國總統川普先前表示，他打算於11月16至17日登場的APEC峰會，會晤中國國家主席習近平並搞定美中第一階段貿易協議，那將會部分終結全球前兩大經濟體間歷時18個月的貿易戰。

但歷經國內超過10天街頭示威抗議後，皮涅拉表示，智利已不適合主辦11月APEC峰會以及12月2至13日召開的COP25氣候峰會（聯合國氣候變化綱要公約第25次締約國會議）。

皮涅拉說：「這一直是非常困難的決定，造成我們很大痛苦，因為我們充分理解APEC和COP25對智利以及對全世界有多麼重要。」

但皮涅拉表示，「常識」明確指示，他另有其他優先要務。

他又說：「當一位父親遭逢問題時，他必須始終把家人擺在其他選項之上。對一位總統來說也一樣，總統必須把同胞擺在最優先，置於任何其他考量之前。」

智利正面臨數十年來最嚴重社會危機，儘管皮涅拉宣布一連串措施安撫示威抗議者，但街頭運動鮮少消退跡象。

示威抗議民眾要求69歲的右翼領袖皮涅拉下台。據富比世（Forbes）雜誌估計，皮涅拉的個人財富高達28億美元（約新台幣850億元）。

抗議民眾不滿低薪資、低退休金、公共醫療照護簡陋、教育不佳，以及貧富差距極大。

皮涅拉上週宣布，將調高最低薪資和退休金，並降低飆漲醫療照護費用以及簡併公家機構等。

皮涅拉於28日改組內閣，是自從他於2018年3月掌權以來第3度改組內閣，但街頭抗議運動持續未歇。

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