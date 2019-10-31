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不是自殺？美富豪色魔獄中「上吊自盡」 法醫：疑他殺

美國富豪性侵犯艾普斯坦在獄中疑似身亡，家屬聘請的法醫卻認為，艾普斯坦可能是遭人殺害。（美聯社）

美國富豪性侵犯艾普斯坦在獄中疑似身亡，家屬聘請的法醫卻認為，艾普斯坦可能是遭人殺害。（美聯社）

2019-10-31 01:07:42

〔編譯張沛元／綜合報導〕今年8月在獄中死亡的美國富豪性侵犯艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的家屬聘請的法醫病理學家指出，有若干證據暗示，艾普斯坦是遭人勒死，而非上吊自殺。

艾普斯坦的兄弟僱用的知名法醫巴登（Michael Baden）30日告訴福斯新聞，他對紐約市法醫研判艾普斯坦死於自殺感到憂慮，官方的驗屍報告顯然對於艾普斯坦之死做了諸多推測。但法醫堅稱自己的驗屍結果無誤。

巴登還說，艾普斯坦傷勢包括喉軟骨骨折與舌骨骨折；在他50年的驗屍調查生涯中，從沒在自殺死者身上看過這種情況；但他也審慎表示，他的觀察並非最終定論。

66歲的避險基金經理人艾普斯坦曾與包括美國前總統柯林頓、美國現任總統川普以及英國女王次子安德魯王子等政要、富豪與名流往來，但私生活極其淫亂，曾性侵多名未成年少女，今年7月初被依販運未成年人賣淫與共謀犯罪的聯邦罪名起訴，最重可能判45年徒刑。艾普斯坦否認犯行，被囚禁在紐約監獄等候明年審判，但卻在8月10日被發現死在牢房，疑似上吊自盡。

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