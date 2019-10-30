越南失蹤者恐命喪英貨櫃留下巨債 家屬：如何償還…

2019-10-30 21:45:50

阮廷良（Nguyen Dinh Luong）的父親認為，他的兒子可能是貨櫃命案的死者之一。他說，「我們還欠了近8600美元」。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕英國貨櫃車39屍命案震驚全球，據信大部分死者可能是越南人，他們的父母借了數千美元資助孩子偷渡到歐洲，現在家屬不僅擔心失蹤的孩子可能是這起命案的罹難者，還憂心該如何償還巨債。

《法新社》報導，這些失踪者大多來自越南中部貧困的小村莊。為了改善生活，他們向親戚或金融機構借錢貸款，向非法集團支付偷渡費，到歐洲尋找更好出路，找到理想工作後再寄錢回家，但如今他們恐已命喪黃泉，家人則需要扛下這些鉅額債務。

阮廷良（Nguyen Dinh Luong）的父親認為，他的兒子可能是貨櫃命案的死者之一。他說，「我們還欠了近8600美元」，他們向親戚借錢資助兒子出國打工，阮廷良後來經俄羅斯到法國當服務生，每個月寄回250到430美元償還貸款。

阮廷良的父親說，兒子向他們保證，他會找到更高薪的工作，因此希望到英國尋找出路，要家人在他到達時另支付偷渡集團1.4萬美元。但之後，兒子音信全無。他說，慶幸他是向親戚貸款，因此沒有利息。

恐怕也已遇難的黃萬捷（Hoang Van Tiep）一年前向銀行借錢，遠赴法國謀生。他父親表示，現在還欠銀行4300美元。（法新社）

恐怕也已遇難的黃萬捷（Hoang Van Tiep）一年前向銀行借錢，遠赴法國謀生。他父親表示，任職洗碗工的兒子會定期寄錢回家，現在還欠銀行4300美元。

以捕魚謀生，每月僅能賺取200美元的黃萬捷父親說：「我們不知道怎麼把債還清。我們沒有任何計劃。我只能將房子抵押給銀行。」

關注人口販運的專家Mimi Vu說，這些身上扛著巨債的家庭很有可能重蹈覆轍，「如果家庭裡有另一個年輕人，或是另一個家庭成員，他們會設法把他們送出國，來償還這筆錢。」

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