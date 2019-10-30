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「外族入侵」敏感？想拍《鹿鼎記》 護旗手導演也不准！
2019-10-30 22:32:28
〔即時新聞／綜合報導〕香港電影導演彭浩翔早前在微博表態願做「護旗手」，原訂開拍《鹿鼎記》首部曲，預定2021年上映，卻因「題材涉及外族入侵較敏感」為由，未能獲得中國官方批准。
根據《香港01 》報導，彭浩翔年初宣布開拍改編自金庸小說作品的《鹿鼎記》，並有意拍成三部曲。今年年中，彭浩翔宣佈開拍首部曲，甚至在微博上表態願做護旗手，為電影開拍鋪路。不過，拍攝批文申請近半年都沒有下文。
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報導指出，早在大半年前該劇本並已向主管機關申請等待批文，直到今天有消息指出，劇本經過幾次修改，還是無法過關。據了解，是因為故事內容涉及外族入侵，比較敏感。目前，投資方也已經前期籌備工作全部喊卡。
《香港01》報導稱，「早有業內人士透露，由於劇本一直得不到批文，彭導已非常心急。未知這跟他早前在微博表態愛國，願做護旗的貼文有沒有直接關係，可能想藉此加快批文速度，但可見成效不大。」