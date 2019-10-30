鑲隕石碎片！全球最貴高跟鞋 售價達5.8億

全球最貴高跟鞋售價高達1990萬美元，鞋上鑲有隕石碎片及30克拉鑽石。（法新社）

2019-10-30 21:19:30

〔即時新聞／綜合報導〕義大利著名設計師維特里（Antonio Vietri），日前在杜拜公開一款鑲有「隕石碎片」的高跟鞋，售價高達1990萬美元（約新台幣5.8億元），號稱是目前全世界最貴的高跟鞋。

綜合外媒報導，維特里將時尚高跟鞋名為「月星」，鞋跟以純金打造，並採用杜拜著名地標、現時名列世界第一高樓的哈里發塔（Burj Khalifa）作為設計發想，鞋上鑲有30克拉的鑽石，以及1576年墜落在阿根廷的隕石碎片。

請繼續往下閱讀...

報導指出，早在2017年，維特里就曾製作出「世上第一款24K純金鞋」而聞名。

目前在金氏世界紀錄中，最貴的一雙高跟鞋售價高達1510萬美元（約新台幣4.6億元），由英國設計師溫厄姆（Debbie Wingham）打造而成，鞋上鑲有罕見的大型粉色和藍色鑽石、4顆3克拉白色鑽石及1000顆小鑽石，現在這項紀錄將被打破。

該鞋由義大利著名設計師維特里（Antonio Vietri）打造而成。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法