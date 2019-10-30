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瑞典環保少女拒領北歐環保獎 「氣候運動不需任何獎項」

瑞典16歲環保鬥士桑柏格發起的周五罷課行動，喚起全球對氣候變遷的重視。（美聯社）

瑞典16歲環保鬥士桑柏格發起的周五罷課行動，喚起全球對氣候變遷的重視。（美聯社）

2019-10-30 20:38:26

〔即時新聞／綜合報導〕瑞典16歲環保鬥士桑柏格（Greta Thunberg）發起的週五罷課行動，喚起全球對氣候變遷的重視。她近日獲得北歐理事會（Nordic Council ）頒發環保和生態類獎項，但拒絕領獎，她說，「氣候運動不需要任何獎項」。

綜合外媒報導，北歐理事會每年都會向文學家、音樂人、電影製作人和積極環保人士頒發多個獎項，以表彰他們的傑出成就。今年，挪威和瑞典提名了桑伯格，但她並未出席週二晚間在斯德哥爾摩舉行的頒獎典禮，上台的是2名與她一起應對氣候變化的夥伴。

這2名氣候活動人士代表桑柏格宣讀一份聲明，感謝北歐理事會授予她這份獎項，稱這是「巨大的榮譽」，但她說，「政壇人士和當權者『需要聽取』最新、最實用的科學研究」。

桑柏格在聲明中表示，北歐國家是最有機會可以做很多事情的國家，「但我們的國家基本上什麼也沒有做。在你們根據專家建議行動前，我和『Fridays for Future』不會領取北歐理事會的獎項，包括獎金。」

桑柏格表示，對於對抗氣候變化的活動，重要的不是獎，而是要讓國家領導人學會傾聽。桑柏格目前人在美國加州。

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