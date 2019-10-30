為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

中國瘋建「玻璃橋」 光河北就有32座安全現隱憂被迫關閉

中國近年瘋建「玻璃橋」等設施，卻頻頻傳出意外事故，光河北省即已關閉32座。圖為中國張家界玻璃橋。（路透）

中國近年瘋建「玻璃橋」等設施，卻頻頻傳出意外事故，光河北省即已關閉32座。圖為中國張家界玻璃橋。（路透）

2019-10-30 21:43:15

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年瘋建「玻璃橋」、「玻璃棧道」，各地風景區已有超過2300座玻璃橋，意外事故頻傳。中國河北昨（29）日即傳出關閉32座玻璃橋，停止營運並進行安全檢測。

《BBC》報導 ，中國河北省已關閉境內32座玻璃橋，分布於24個不同的景點。雖然中國官媒指稱，這些玻璃設施自2018年3月即已陸續停止營運，但在此之前並沒有獲得媒體關注。

報導指出，中國自2016年湖南張家界玻璃橋竣工以來，掀起一股「玻璃橋」熱，迄今已有逾2300座橋樑或棧道等玻璃設施，橫跨該國全境各風景區。

但這股狂熱也使得意外事件頻傳，且至少曾傳出2名遊客身亡的事故，包括今年廣西一座玻璃橋，就因下雨導致玻璃橋面濕滑，致使遊客滑倒並引起骨牌效應，一名遊客衝出護欄身亡。

不僅如此，2015年河南一座天空步道，完工僅2週即出現裂痕，令遊客驚慌逃離；2016年張家界玻璃橋也有遊客遭落石擊中受傷；2017年湖北的玻璃滑梯，傳出一名遊客因事故身亡。

據悉，今年5月以前曾為全球最長玻璃橋的河北紅崖谷玻璃橋，也在本次停止營運名單之中。而中國關閉玻璃橋，也不僅止於河北一省，今年稍早中國中央政府曾指示地方機關，對所有玻璃橋設施進行全面安全評估。

對此，中國網友在社群網站上表示贊同稱「終於開始注重安全了」，也有網友批評近幾年玻璃橋「建得太多了」、「浪費錢」等。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
才要申請金氏紀錄 4億打造宗教景區慘遭中國當局強拆

才要申請金氏紀錄 4億打造宗教景區慘遭中國當局強拆
嚴重汙染水域！去年中國海洋垃圾激增27％

嚴重汙染水域！去年中國海洋垃圾激增27％
中華電信16款護國神犬貼圖免費下載

中華電信16款護國神犬貼圖免費下載
中國貴陽興建中大樓地下停車場坍塌 8死2傷

中國貴陽興建中大樓地下停車場坍塌 8死2傷
中國進得去出不來！經濟專家：貿易戰替台灣創造大利多

中國進得去出不來！經濟專家：貿易戰替台灣創造大利多
統一精選四檔基金 退休投資好標的

統一精選四檔基金 退休投資好標的
中國沙塵暴紅害來襲！北部空污入夜往南部吹

中國沙塵暴紅害來襲！北部空污入夜往南部吹
聯合國分裂！中國新疆問題 歐美23國譴責、俄方54國支持

聯合國分裂！中國新疆問題 歐美23國譴責、俄方54國支持

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播