中國瘋建「玻璃橋」 光河北就有32座安全現隱憂被迫關閉

中國近年瘋建「玻璃橋」等設施，卻頻頻傳出意外事故，光河北省即已關閉32座。圖為中國張家界玻璃橋。（路透）

2019-10-30 21:43:15

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年瘋建「玻璃橋」、「玻璃棧道」，各地風景區已有超過2300座玻璃橋，意外事故頻傳。中國河北昨（29）日即傳出關閉32座玻璃橋，停止營運並進行安全檢測。

據《BBC》報導 ，中國河北省已關閉境內32座玻璃橋，分布於24個不同的景點。雖然中國官媒指稱，這些玻璃設施自2018年3月即已陸續停止營運，但在此之前並沒有獲得媒體關注。

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報導指出，中國自2016年湖南張家界玻璃橋竣工以來，掀起一股「玻璃橋」熱，迄今已有逾2300座橋樑或棧道等玻璃設施，橫跨該國全境各風景區。

但這股狂熱也使得意外事件頻傳，且至少曾傳出2名遊客身亡的事故，包括今年廣西一座玻璃橋，就因下雨導致玻璃橋面濕滑，致使遊客滑倒並引起骨牌效應，一名遊客衝出護欄身亡。

不僅如此，2015年河南一座天空步道，完工僅2週即出現裂痕，令遊客驚慌逃離；2016年張家界玻璃橋也有遊客遭落石擊中受傷；2017年湖北的玻璃滑梯，傳出一名遊客因事故身亡。

據悉，今年5月以前曾為全球最長玻璃橋的河北紅崖谷玻璃橋，也在本次停止營運名單之中。而中國關閉玻璃橋，也不僅止於河北一省，今年稍早中國中央政府曾指示地方機關，對所有玻璃橋設施進行全面安全評估。

對此，中國網友在社群網站上表示贊同稱「終於開始注重安全了」，也有網友批評近幾年玻璃橋「建得太多了」、「浪費錢」等。

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