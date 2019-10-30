收房驚見「染血白色人形」！飯店清潔人員嚇到直接報警

泰國北欖府（Samut Prakan）一家飯店的清潔人員近日打掃時，發現房間地板上竟出現帶血的「白色人形」，嚇得連忙報警！（圖擷取自臉書）

2019-10-30 21:51:43

〔即時新聞／綜合報導〕泰國北欖府（Samut Prakan）一家飯店的清潔人員近日打掃時，發現房間地板上竟出現帶血的「白色人形」，嚇得連忙報警！警方趕到現場後，發現房客疑因「弄髒」床單怕被罰錢，才會把枕頭跟床單捲在一起、放在地上，讓大家虛驚一場！

泰國一名網友29日在臉書上發布北欖府素薩瓦路（Suksawat）一家飯店房間的照片，照片中，除了正在調查的警方，能清楚看到床邊的地板上有一捲由床單包住、血跡斑斑的詭異「白色人形」。

請繼續往下閱讀...

該名網友也在文中指出，飯店的清潔人員在打掃時驚見房間中的「白色人形」和血跡後，以為發生命案，嚇得連忙報警；經警方調查，「白色人形」只是被單包著枕頭，警方初步研判，應是入住的房客「出血」後不慎弄髒床包，怕被罰錢，才把染血的被單和枕頭堆在地上。

由於照片中的「染血白色人形」實在太詭異，引起當地網友的討論與關注；網友們紛紛猜測房客「出血」的原因，有網友認為應該是女房客「生理期」的經血，也有人笑稱應該是「痔瘡破裂」，但目前真正的原因仍不得而知。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法