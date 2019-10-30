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文在寅母親逝世 韓國現代歷史首次有現任總統父母過世

韓國總統文在寅高齡92歲的母親，29日晚7時06分因慢性病在釜山逝世。圖為2016年12月25日，文在寅帶著母親外出參加耶誕彌撒。（歐新社）

韓國總統文在寅高齡92歲的母親，29日晚7時06分因慢性病在釜山逝世。圖為2016年12月25日，文在寅帶著母親外出參加耶誕彌撒。（歐新社）

2019-10-30 15:47:29

〔即時新聞／綜合報導〕韓國總統文在寅高齡92歲的母親，於昨（29日）晚7時06分因慢性病在釜山逝世，這是南韓現代歷史上首次有現任總統的父母撒手人寰。

《韓聯社》報導，文在寅母親姜老太太長時間患有慢性病，最近幾天病情嚴重，文在寅29日在京畿道水原市參加新鄉村運動會議後，立即趕往醫院探視母親，晚間和妻子金正淑在病床前送媽媽最後一程。

韓國總統府青瓦台表示，文在寅將依照母親的遺願舉行低調的家庭葬禮，不接受任何外界慰問電話或花圈，只需要在心裡表達哀悼之意即可。

青瓦台指出，姜老太太家祭靈堂將擺設3天，之後就會下葬，文在寅預計本週晚些時候就會回到總統崗位上。

文在寅在2011年出版的自傳《命運》裡，透露父母都在咸鏡南道興南區域出生。1950年韓戰當中慘烈無比的長津湖戰役爆發，他的父母搭乘美國海軍梅雷迪思號勝利輪前往南韓，大約2年後生下了文在寅。

在文在寅童年時期，父親的生意百般碰壁，母親則在街頭擺攤或是運送煤球維生，最後父親先走一步，於1978年死於心臟衰竭。

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