可恥！孕婦訂位後帶3小孩搭火車 老夫婦竟搶占座位

英國一名懷孕6個月的孕婦帶著3個小孩搭長途火車，事先買好4張訂位車票，孰料竟然有一對老夫婦（圖右下）搶占其中2個座位還不願離開。（圖擷自@Manda_like_wine推特）

2019-10-30 12:43:53

〔即時新聞／綜合報導〕在台灣經常發生火車、捷運座位糾紛，在英國也發生類似情況！懷孕6個月的孕婦曼奇諾─威廉絲（Amanda Mancino-Williams），在搭乘長途火車前先訂了4個座位，當天帶著3名小孩上車後原以為大家都有地方可以坐，沒想到一對老夫婦竟然搶占其中2個座位，威廉絲只好站著讓3個小孩擠在另2個位子上。

據《福斯新聞》報導，37歲的威廉絲和小孩們從格洛斯特郡卓特咸（Cheltenham）上車，目的地為諾丁漢（Nottingham），整趟行程逾100英里（約160.9公里），因此她早早就買好英國縱貫鐵路（CrossCountry）的車票了。

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怎知，她與小孩上車後竟見到一對無禮的老夫婦坐在她們的位子還拒絕離開，威廉絲12歲的女兒氣噗噗地盯著老婦人，對方卻無動於衷甚至反酸訂位票一點都不重要。

威廉絲透露，後來在一名「冷靜、可愛且不斷道歉」的火車售票員協助下，她們一家人被升等到頭等車廂入座。事後威廉絲仍然覺得此事太過荒唐，將這段經歷分享到推特上並呼籲大家「不要變成這種人」，沒過多久便引起廣大迴響，許多人都感嘆老夫婦的行為真不對。

威廉絲說，如果老夫婦有合理的理由，她願意讓位出來，但「她（指老太太）對我和孩子們不屑一顧」。英國縱貫鐵路對此表示，公司始終鼓勵乘客訂位，如果有人坐在其他人的位子上，車上人員會前去勸導，但假如訂位者同意，公司職員會幫忙訂位者找其他位子或免費升等為頭等車廂來補償。

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