馬路破6公尺深大洞！公車慘被「吃掉半截」卡半空中

美國近日發生公車被馬路突現的坑洞「吃掉」奇景。（美聯社）

2019-10-30 14:32:14

〔即時新聞／綜合報導〕美國近日發生公車慘被馬路「吞噬」的奇景，一輛公車正在等紅燈時，馬路突然塌陷，出現一個深達6公尺的坑洞，導致公車尾部卡進洞裡，當局出動拖吊機才順利拖出，所幸無人傷亡。

據《NBC News》報導，美國賓州匹茲堡市28日在佩恩大道與第十街交叉路口，馬路突然坍陷，出現一個約6公尺深的恐怖大洞，讓正在等紅燈的公車慘墜洞中。事發後，救援人員立即封閉附近道路，救出困在車上的2位民眾及司機，一位乘客因頸部輕傷送醫，其餘人皆無受傷。

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當局指出，因公車掉落的位置在3條主要電線上，必須先關閉電源才能開始救援，過程中將會有一些公司受到影響，後來出動起重機耗費好幾個小時才順利將公車拖出，部分道路仍需修復2周左右，所以目前仍暫時封路。

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