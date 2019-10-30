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軍情動態》作戰半徑2千公里 中國在北韓邊境部署新銳戰略無人機

中國近期在吉林省與北韓的邊境地帶部署十多台「翔龍」無人機，作戰半徑覆蓋朝鮮半島，傳引發南韓軍方不滿。（圖擷取自網路）

中國近期在吉林省與北韓的邊境地帶部署十多台「翔龍」無人機，作戰半徑覆蓋朝鮮半島，傳引發南韓軍方不滿。（圖擷取自網路）

2019-10-30 13:11:49

〔即時新聞／綜合報導〕中國近期在吉林省與北韓的邊境地帶部署十多台新銳戰略無人機「翔龍」，該無人機作戰半徑達2000公里，偵查範圍涵蓋南韓後方及日本，引起南韓軍方人士不滿。

根據南韓《朝鮮日報》 報導，南韓軍方人士指出，中國在吉林省部署「翔龍」無人機，並持續擴張基地設施，無人機數量約有十多架左右。南韓軍方認為，中國批評南韓使用薩德（THAAD），但自己卻在中韓邊境部署新銳無人機擾動朝鮮半島局勢，強調薩德從未對中國啟動探測功能，中國仍因此對南韓進行經濟報復，現在卻在中韓邊境肆無忌憚地使用能窺探朝鮮半島的無人機。

「翔龍」被外界稱為美國高空無人偵察機「全球鷹」的中國版本，可在1萬8000公尺高空使用，最大續航距離為7000公里，滯空時間是10小時，除了拍照錄影之外，還能進行通訊監聽等。南韓軍方相關人士表示，「翔龍」雖然整體功能還不如全球鷹，但大致上還是可以達到與其相似的作用，「翔龍」戰鬥半徑寬廣，可覆蓋朝鮮半島全境。

專家認為，翔龍除了偵查作用之外也可掛載武器，另外則有說法指出認為，中國把吉林省基地變成無人機專用的前哨基地，未來可能會部署攻擊型無人機。

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