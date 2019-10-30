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軍情動態》美國防部與洛馬簽新約 F-35「大特價！」

美國國防部與洛克希德馬丁簽下一紙總價340億美元合約，分3批次交付共478架的F-35戰機，單機價格跌破8千萬美元。（歐新社）

美國國防部與洛克希德馬丁簽下一紙總價340億美元合約，分3批次交付共478架的F-35戰機，單機價格跌破8千萬美元。（歐新社）

2019-10-30 11:32:21

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普上任後，多次抱怨F-35戰機價格高昂，責令國防部與軍火商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）商討降價問題；在歷經數個月討論後，美國國防部宣布與洛克希德馬丁簽下一紙總價340億美元（約新台幣1.06兆元）合約，分3批次交付一共478架的F-35戰機，單機價格跌破8千萬美元。

《美國國防新聞週刊》（Defense News）報導，美國國防部宣布與洛克希德馬丁達簽訂一份總價340億美元的合約，在未來3年內以340億美元分3批次購入478架F-35戰機，這是美軍第12、13、14批購入的F-35，而價格也比預期早1年調降，五角大廈表示，從第11批到第14批購入的F-35，平均每架價格下降12.8%。

根據合約，洛克希德馬丁將在第12批次採購案中，交付149架F-35給美軍，第13、14批則分別要交付160架、169架。

報導指出，價格提前打折的原因很可能是取消與土耳其的F-35採購案，知情人士透露，約有10架左右原定要給土耳其的F-35，轉移至這筆購案中。

五角大廈軍購負責人艾倫（Ellen Lord）表示，比原定計畫更快獲得單價不到8000萬美軍的F-35，是F-35聯合計劃辦公室的里程碑；洛克希德馬丁F-35計劃副總兼總經理烏爾默（Greg Ulmer）也讚，透過明智採購策略，強大的政府與合作夥伴關係及對降低成本的不斷改進，成功將F-35的採購成本降到等於甚至少於第四代戰機。

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