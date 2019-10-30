軍情動態》美最新核潛艦「德拉瓦號」交艦 近期開始服役

美國海軍「德拉瓦號」正式交艦，並於短期內開始服役。（圖擷自HII臉書）

2019-10-30 10:07:13

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍第18艘維吉尼亞級快速攻擊潛艦「德拉瓦號」（SSN 791），融合多種新技術，全面提高機動性、火力及隱身性，日前已由杭廷頓英格斯工業（HII）正式交艦給軍方，預計短期內開始服役。

據《Defence Blog》報導，「德拉瓦號」是最後一艘第3批次（Block III）維吉尼亞級潛艦，經過去年10月擲瓶、12月下水及今年9月初最終廠方海試後，通過美國海軍驗收，才正式交艦。

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「德拉瓦號」搭載「大孔徑艦首聲納」（LAB）與「維吉尼亞酬載管」（VPT）的整合式前段艦體，不僅聲納性能升級，偵測、武器及通訊系統也引進許多新科技，也有收容各式特種水下載具的空間。

「德拉瓦號」設有VPT發射管，能容納彈徑超過610公厘的武器，還具有「隨插隨用」特性，透過通用電控介面，不必修改軟硬體與其他武器系統的相容性即可使用。

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