中國拆毀高達8成清真寺 人權報告：欲根除維吾爾族

習近平領導下的中國政府在新疆實施暴政，拆除大量清真寺。（美聯社）

2019-10-30 11:17:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年在新疆大興牢獄，迫害少數民族穆斯林，美國人權機構「維吾爾人權項目」近日發布最新報告，控訴中國政府藉由拆除伊斯蘭教場所的舉動，意圖將維吾爾族「從根拔起」。

根據美國《自由亞洲》電台報導，中國政府為加速「宗教中國化」的過程，大規模拆毀、破壞伊斯蘭清真寺與民間集會場所，過程中，許多穆斯林墓園與維吾爾社區也無法倖免，紛紛成為這波暴力執法的受害者。

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對此，現居美國的維吾爾人權鬥士辛塔什（Bahram Sintash）週二（29日）在華府智庫「美國國家民主基金會」舉辦的研討會上表示，據其掌握的數字，從2017年起有近5成伊斯蘭教宗教場所遭政府拆除，而在部分地區如和田市，這個數字飆高至8成。

辛塔什表示，中國政府藉由強拆寺廟、搗毀維族人祖墳、逼迫學習漢語等舉動，從根本上消滅宗教、祖先及語言等重要文化認同，最終目標是徹底根除、消滅維吾爾人。

據信，中國政府打壓新疆維族人民不只是宗教原因，更大的因素來自當局對「一帶一路」政策地緣政治的重視，由於新疆是連接歐亞大陸的重要樞紐，當地宗教穩定與國家控制程度成為一帶一路的重點管控項目。

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