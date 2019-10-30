中國軍機進入南韓防空識別區 首次出現「通報後才飛入」

該架運9電偵機昨日分別飛進日本及南韓的防空識別區。（圖擷取自防衛省統合幕僚監部官網）

2019-10-30 07:46:25

〔即時新聞／綜合報導〕一架中國軍機昨日飛入南韓防空識別區，南韓空軍出動戰機伴飛，是今年中國軍機第25次飛進南韓防空識別區，但這次與以往不同的是，中國軍機向韓方先行通報飛行路徑和目的後才飛入，這也是首次向韓通報飛行計劃。

根據南韓《韓聯社》報導，這架中國軍機在昨日上午8點57分從濟州島西部飛入南韓防空識別區，9點31分從濟州西南方的離於島飛離，中午12點25分以相同路徑飛入，下午1點8分飛離，中國軍機當天在南韓防空識別區共停留77分鐘。

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南韓軍方人士指出，軍方從中國軍機飛入南韓防空識別區之前就開始追蹤監視，中方通過兩國熱線通報飛行資訊。然而此次中國事先通報飛行資訊的做法與以往完全不同，南韓軍方認為這可能與本月兩國時隔5年在北京重啟國防戰略對話有關。

不過相比南韓，該架中國軍機飛進日本防空識別區時則是沒有通報，據日本《共同社》報導，日本防衛省統合幕僚監部29日指出，這架中國運9電偵機在當天飛過對馬海峽上空，進入了日本防空識別區內，該機並未向日方進行事前通報，航空自衛隊戰機對此緊急升空監視。

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