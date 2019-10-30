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好辣車模！扯衣、倒奶、還頻露點 …沒想到成了反效果
2019-10-30 08:45:41
〔即時新聞／綜合報導〕一般車展上通常都會請來身材姣好的辣模吸引消費者目光，但近日在越南的一場車展上，卻有一名車模因穿著過份性感，在出場時更不斷拉扯衣服，數度在鏡頭前露點，誇張行徑引發外界反感，甚至認為她搞垮了整場車展。
綜合媒體報導，胡志明市會展中心（SECC）日前舉辦年度盛事「2019越南車展」（Vietnam Motor Show），但當天一名車模武黃玉（Pong Kyubi）在替車商新產品宣傳時，卻在拍照過程中刻意做出誘人動作，甚至將雙手放在車門上，對著鏡頭做出「倒奶」的動作，還持續拉扯身上已經很少的布料，並因此數度在鏡頭前露點，引來不少人圍觀及爭相拍照。
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相關畫面事後在網路曝光後，雖然引來不少網友「圍觀」，但外界反彈聲浪也不小。由於當天武黃玉是在當地汽車品牌「Vingroup」的新產品Vinfast LUX A2.0旁搔首弄姿，不少網友批評製造商不該讓她損害品牌形象，也有不少人認為她扭曲了舉辦車展的真正目的，甚至有人批她「這麼想紅？」、「傷風敗俗」、「噁心又低級」等。
針對外界批評聲浪，車商則是發表聲明撇清，稱該名show girl並非公司主動邀請，強調「本公司和她沒有任何關係」。武黃玉則是在個人臉書分享車展影片，並稱「就只是露了一點，就被寫成這樣」、「這只是表演！」