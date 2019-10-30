美駐馬紹爾大使提名人 承諾對抗中國掠奪經濟行為

2019-10-30 05:28:02

〔中央社〕美國駐馬紹爾群島大使提名人康若珊今天表示，馬紹爾群島是台灣邦交國，並在維繫兩岸關係穩定上扮演關鍵角色。她指出，若提名獲參院確認，將協助馬紹爾群島抵抗中國掠奪性經濟行為。

美國參議院外交委員會今天召開聽證會，邀請4位大使提名人出席並接受提問，其中包含現任美國駐巴拿馬代辦的康若珊（Roxanne Cabral）。根據美國法律，總統有權提名大使，但提名案須獲參議院確認。

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美國總統川普4月提名康若珊擔任美國駐馬紹爾群島大使，目前尚待參院確認。中國9月成功利誘索羅門群島及吉里巴斯外交轉向，馬紹爾群島是台灣所剩4個南太邦交國之一，康若珊的提名案也因此特別受到矚目。

多位參議員在聽證會上，皆關切中國奪取台灣邦交國行徑，並詢問康若珊計劃採取什麼作為，確保馬紹爾群島未來繼續成為美國緊密友邦。

康若珊回應，她很開心看到馬紹爾群島國會，在索、吉外交轉向後，選擇堅定支持台灣，馬紹爾群島總統上週也訪問台灣，並與台簽署雙邊協定。她強調，若提名獲確認，將努力強化美國與馬紹爾群島關係，並協助後者建立能對抗「中國在世界上掠奪性經濟行為」的環境。

康若珊表示，要表達對台支持並協助馬紹爾群島對抗中國掠奪性經濟行為，有3種方式，包括增加透明度且揭露「壞交易」、提供其他選擇性，以及與友邦合作。

康若珊說：「我們提供更好的（發展）模式，我強烈相信這點，這個委員會也建立許多工具協助我們，像是『亞洲再保證倡議法』（Asia Reassurance Initiative Act, ARIA）。」她並強調，中國沒有所謂盟友，但反觀美國卻與許多區域國家享有長期合作關係。

康若珊先前曾派駐中國廣州、阿爾巴尼亞及烏克蘭等地。她在2017年8月派駐巴拿馬，擔任美國駐巴拿馬大使館副代表一職，並在隔年3月接任代辦職務。

康若珊抵達巴拿馬前不久，巴拿馬政府才決定與台灣斷交，並轉而承認中國。多明尼加與薩爾瓦多隨後追隨巴拿馬腳步，也在2018年相繼與台灣斷交，促使美國政府大動作召回駐3國使節，康若珊就是其中一位。（編輯：陳政一）

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