英國下院通過強生提前大選法案 送交上院審議

2019-10-30 04:35:02

〔中央社〕在主要反對黨工黨表示將支持保守黨首相強生提前大選的計畫後，英國國會下議院今天以438票對20票通過強生的提前大選法案，法案接著將送交上議院審議。

下議院今天在第一階段、二讀甚至沒有經過正式表決就通過這項法案，顯示獲得壓倒性支持。

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強生（Boris Johnson）要求在12月12日舉行大選，但工黨和其他反對黨主張把日期定在12月9日。下議院在三讀提前大選法案前，先表決把日期改為12月9日的修正案，結果以315票對295票否決這項修正案。

如果上議院也通過提前大選法案，英國將在12月12日舉行大選，這將是英國近一世紀來首次在12月舉行大選。英國上次於12月舉行大選是在1923年。

強生要求提前大選的動議昨晚第3度在下議院遭到否決，只獲得299票，距下議院650席次中2/3同意，也就是434票的門檻仍遠，他今天以法案形式再度闖關，只要過半數決（簡單多數決）即可通過。

工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）今天稍早表示：「我一向都說，我們已準備好迎接大選，但我們的支持有個條件，就是要排除無協議脫歐。」

他指出，歐洲聯盟領袖既已在昨天決定將英國脫歐期限延後到明年1月31日，就表示「在今後3個月內，我們要求排除無協議脫歐的條件已經達成」。

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